Musetti si ferma niente Roland Garros | Lesione al retto femorale

Da feedpress.me 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha annunciato sui social di dover rinunciare a partecipare a Roland Garros a causa di un infortunio al retto femorale. Il tennista italiano ha specificato che si tratta di una lesione che lo impedirà di scendere in campo nei prossimi giorni. La notizia è stata comunicata dallo stesso atleta, che ha spiegato di essere fermo per motivi di salute.

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Lorenzo Musetti non parteciperà al Roland Garros. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista azzurro attraverso i suoi profili social, spiegando di essere costretto allo stop per un infortunio. L’infortunio e lo stop “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”, ha scritto Musetti. Il ringraziamento al pubblico Il tennista ha voluto ringraziare anche il pubblico romano: “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa”.🔗 Leggi su Feedpress.me

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