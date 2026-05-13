Lorenzo Musetti si ferma | niente Roland Garros lesione al retto femorale

Lorenzo Musetti non prenderà parte a Roland Garros a causa di una lesione al retto femorale. La decisione è stata comunicata dopo che i medici hanno diagnosticato l'infortunio, che lo ha costretto a fermarsi. Il tennista si era preparato per il torneo, ma l’intervento medico ha reso impossibile la sua partecipazione. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, segnando un passo indietro nel suo calendario stagionale.

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Roma, 13 maggio 2026 - Si chiude con una doppia delusione il percorso romano di Lorenzo Musetti. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia per mano di Casper Ruud, che si è imposto con un netto 6-3 6-1, il tennista carrarino ha annunciato il forfait per il Roland Garros a causa di un infortunio muscolare. Il messaggio sui social e il ringraziamento. A comunicarlo è stato lo stesso Musetti attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. "Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti si ferma: niente Roland Garros, lesione al retto femorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Musetti si ferma, niente Roland Garros: “Lesione al retto femorale” Leggi anche: Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros: “Ho una lesione al retto femorale, questa cosa mi pesa” Temi più discussi: Ruud brillante, Musetti decisamente meno: ai quarti lo scandinavo che vince in 2 set; Tennis, Lorenzo Musetti eliminato agli Internazionali; LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: durissima lezione per l’azzurro; Si ferma la corsa di Musetti: Ruud vince in due set. Deluso, chiedo scusa al pubblico. Musetti eliminato agli Internazionali! Lorenzo Musetti si ferma agli ottavi degli Internazionali d'Italia, eliminato da Casper Ruud con un netto 6-3, 6-1. L'azzurro ha affrontato la sfida con problemi muscolari, mentre il norvegese vola ai quarti di finale a Roma. x.com Lorenzo Musetti si ferma: niente Roland Garros, lesione al retto femoraleDopo la sconfitta con Casper Ruud agli ottavi degli Internazionali d’Italia, il carrarino annuncia il forfait per lo Slam parigino e per Amburgo ... sport.quotidiano.net Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros: Ho una lesione al retto femorale, questa cosa mi pesaLorenzo Musetti non parteciperà al Roland Garros. Il tennista azzurro lo ha annunciato attraverso i propri canali social: Dopo la partita di ieri ... fanpage.it