Caltanissetta | il Risiko conquista la Festa della Primavera

A Caltanissetta, durante la Festa della Primavera, si è svolto un torneo di Risiko che ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi giocatori, alcuni dei quali hanno organizzato e gestito l’evento, seguendo regole ufficiali e modalità di gioco riconosciute a livello competitivo. La sfida ha coinvolto sia principianti sia esperti, con una serie di partite che si sono svolte nel rispetto delle normative di torneo.

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? Domande chiave Come si passa dalle regole amatoriali a quelle dei tornei ufficiali?. Chi sono i protagonisti che hanno organizzato questa sfida strategica?. Cosa prevede il regolamento per vincere il prestigioso Trofeo Manliopasqua?. Perché questo torneo rappresenta un tributo alla memoria del presidente?.? In Breve Evento dal 15 al 17 maggio presso Villa Amedeo di viale Regina Margherita.. Organizzazione Officine Taratà con Tiziano La Marca, Marcello Bellomo, Michele Fiscina e Gianluca Nicosia.. Tornei Open sabato 16 e domenica 17 con assegnazione Trofeo Memorial Manliopasqua.. Partecipazione di giocatori siciliani per promuovere scambio culturale e sociale nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: il Risiko conquista la Festa della Primavera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caltanissetta: Risiko, 19 giocatori e sorprese nel primoIl primo turno del XXIII torneo di Risiko si è svolto giovedì presso la sede dell’Eclettica Street Factory a Caltanissetta. Risiko a Caltanissetta: strategie vincenti e sfide tra i tavoliL’atmosfera primaverile dell’Eclettica Street Factory di Caltanissetta ha fatto da cornice al terzo turno del XXIII° torneo interno, una competizione...