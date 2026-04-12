A Caltanissetta, nell’ambiente dell’Eclettica Street Factory, si è svolto il terzo turno del XXIII° torneo interno di Risiko. La competizione, che coinvolge i partecipanti locali, contribuisce al punteggio per il Ranking Nazionale e per quello del club. L’evento si è svolto in una giornata caratterizzata da clima primaverile, attirando appassionati e giocatori in un’atmosfera di confronto e strategia.

L’atmosfera primaverile dell’Eclettica Street Factory di Caltanissetta ha fatto da cornice al terzo turno del XXIII° torneo interno, una competizione che alimenta sia il Ranking Nazionale che quello specifico del club. Tra i ventidue iscritti alla sessione, diciassette si sono sfidati strategicamente su quattro tavoli differenti, con una distribuzione che vedeva tre postazioni composte da quattro persone e una da cinque partecipanti. La serata è stata caratterizzata dal lancio dei dadi e dalla gestione di carri armati in plastica, in un clima tale da spingere alcuni contendenti a cercare il fresco degli spazi esterni. Strategie vincenti e gerarchie del tavolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risiko a Caltanissetta: strategie vincenti e sfide tra i tavoli

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Caltanissetta: Risiko, 19 giocatori e sorprese nel primoIl primo turno del XXIII torneo di Risiko si è svolto giovedì presso la sede dell’Eclettica Street Factory a Caltanissetta.