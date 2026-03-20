Giovedì a Caltanissetta si è tenuto il primo turno del XXIII torneo di Risiko presso la sede dell’Eclettica Street Factory, con la partecipazione di diciannove giocatori. Durante l'incontro sono state protagoniste diverse sorprese, che hanno caratterizzato l'inizio della competizione. L'evento ha visto coinvolti i partecipanti in una giornata di partite intense e imprevedibili.

Il primo turno del XXIII torneo di Risiko si è svolto giovedì presso la sede dell’Eclettica Street Factory a Caltanissetta. Diciannove partecipanti hanno affrontato sfide strategiche divise in quattro tavoli, generando una classifica provvisoria con vincitori specifici per ogni gruppo. L’evento, valido sia per il Ranking Nazionale Live che per quello interno del club, ha registrato sorprese e conferme di forma. La competizione ha l’assegnazione delle prime posizioni a Luigi Tricoli, Giulia Gulino, Gioele Gulizia e Simone Pecoraro. Questi risultati emergono dopo circa due ore di gioco intenso e della tradizionale fase di verifica dei dati finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: Risiko, 19 giocatori e sorprese nel primo

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