Caltagirone ha dichiarato di opporsi alla vendita della quota di Generali, ritenendo questa mossa necessaria per mantenere liquidità all’istituto di credito. La questione riguarda anche una possibile fusione con l’istituto bancario Bpm, che potrebbe influenzare il futuro di Mps. La posizione del gruppo si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di rafforzamento finanziario dell’ente.

? Punti chiave Perché Caltagirone si oppone alla vendita della quota Generali?. Come potrebbe una fusione con Bpm cambiare il futuro di Mps?. Chi rischia di perdere il controllo sul polo economico centro-meridionale?. Quali sono le critiche di Caltagirone alla gestione di Lovaglio?.? In Breve Obiettivo creazione polo economico tra Italia centrale e meridionale. Rischio fusione tra Monte dei Paschi di Siena e Bpm. Valutazione positiva su tagli costi e personale operati da Luigi Lovaglio. Tutela dell'istituzione senese con cinque secoli di storia economica.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltagirone su Mps: ‘No alla vendita di Generali per avere liquidità

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