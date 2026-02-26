Mps-Mediobanca il procuratore Viola alla Commissione banche | unità di intenti Delfin-Caltagirone per arrivare a Generali

Il procuratore ha riferito alla Commissione bancaria sull’esistenza di un presunto accordo tra Delfin e Caltagirone, volto a influenzare le decisioni di Generali. Durante l’audizione, sono stati analizzati i dettagli di questa possibile collaborazione, evidenziando i passaggi chiave e le implicazioni di un’intesa che potrebbe aver coinvolto diverse parti del settore. La discussione si è concentrata sui movimenti e sulle strategie adottate.

L’Ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena (Mps) su Mediobanca sarebbe stata, secondo la Procura di Milano, un passaggio chiave dentro una strategia più ampia: consentire a Delfin e al gruppo Caltagirone di arrivare «al controllo, nella forma dell’influenza dominante, di Mediobanca» e, tramite la banca d’affari, «al controllo di Generali». È quanto ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, intervenendo in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Viola ha ricostruito un presunto concerto tra Delfin e Caltagirone che sarebbe stato operativo «sin dal... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

