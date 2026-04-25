Si diffondono nuovamente voci riguardanti una possibile vendita della quota di Generali da parte di Mps. Dopo l’ultima riunione del consiglio di amministrazione, le discussioni continuano a far parlare di possibili mosse strategiche, anche se fonti ufficiali hanno confermato che attualmente non sono in corso trattative per una cessione. La questione tiene banco nel settore finanziario, con rumor che circolano tra gli addetti ai lavori.

Tornano le voci sulla vendita della quota di Generali. Dopo il consiglio d'amministrazione di fuoco di giovedì, ieri mattina a rinfocolare le polemiche è stato un articolo del Financial Times che raccontava della volontà del ceo di Mps, Luigi Lovaglio, di cedere la quota nel primo gruppo assicurativo italiano per incassare 7,4 miliardi di euro e così agevolare le nozze tra Siena e Banco Bpm. Quest'ultime, scrive il quotidiano londinese, potrebbero così dare vita a un matrimonio che è da tempo una prospettiva auspicabile per una parte del governo italiano. Rocca Salimbeni si è affrettata a smentire la notizia, attraverso una nota alle agenzie per precisare che Banca Mps non ha allo studio alcuna ipotesi di cessione della quota del 13,2% nel capitale di Generali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, manovre su Generali. "Non trattiamo la vendita"

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