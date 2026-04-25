mps anche generali entra nel risiko bancario

Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile ingresso di Generali nel mercato bancario, associato a Mps. Tuttavia, la banca ha confermato di non essere coinvolta in trattative per la vendita della propria quota in Generali. Attualmente, la priorità di Mps è concentrata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi nel settore.

Mps esclude che ci sia allo studio "la vendita della quota in Generali". Precisando inoltre che la banca è "interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca". Una smentita secca alle indiscrezioni rimbalzate ieri dalle pagine del Financial Times sull’ipotesi di una cessione completa o parziale del pacchetto del 13,2% delle azioni della compagnia triestina nel portafoglio dell’istituto senese. Rumors che, per la verità, erano cominciati a circolare subito dopo l’assemblea del 15 aprile scorso, con l’affermazione della lista Plt Holding e il ritorno alla guida del Monte Paschi di Luigi Lovaglio, rimosso dal precedente cda.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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