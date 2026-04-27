Mps Unicredit Bpm Generali | la nuova fase del risiko bancario

Negli ultimi mesi, il settore bancario italiano ha assistito a una serie di operazioni di consolidamento tra alcune delle principali istituzioni finanziarie. Dopo anni di fusioni e acquisizioni, ora si percepisce una fase di stabilità, con alcune delle grandi banche che sembrano aver rallentato le mosse di espansione. Le operazioni più recenti coinvolgono istituti di diversa dimensione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e migliorare la gestione delle risorse.

Il risiko bancario italiano va verso una fase di tregua e normalizzazione all’ombra dei grandi fondi e investitori internazionali? Gli sviluppi delle ultime settimane, dalla clamorosa rivincita di Luigi Lovaglio riportato in sella dai soci di Monte dei Paschi di Siena come amministratore delegato alla rottura dell’asse tra Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone che ha condizionato Mps, Mediobanca e Generali negli ultimi anni, hanno aperto una serie di dinamiche sull’allineamento finanziario del sistema-Paese in ottica interna e internazionale. Dal Gioco del Trono alla pax bancaria. Il 2025 è stato l’anno del “Gioco del Trono” tra le signorie finanziarie.🔗 Leggi su It.insideover.com

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