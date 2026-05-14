Call per Artisti | Contesteco 2026 a Roma

È stata annunciata l'apertura della call per artisti e creativi in vista della XVI edizione di Contesteco, un concorso dedicato all'arte e al design ecosostenibile. La manifestazione si svolgerà a Roma e quest’anno il tema principale sarà la parità di genere. La partecipazione è aperta a chi vuole proporre lavori che riflettano queste tematiche e si inseriscano nel percorso del contest.

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Cosa: Apertura della call per artisti e creativi per la XVI edizione di Contesteco, il contest di arte e design ecosostenibile dedicato quest’anno alla parità di genere.. Dove e Quando: Iscrizioni aperte fino al 18 giugno 2026. Esposizioni a Roma presso i Centri Commerciali Euroma2 e Domus dall’11 luglio al 15 ottobre 2026.. Perché: Per utilizzare il riciclo creativo e l’arte contemporanea come strumenti di denuncia contro la violenza di genere e per promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.. La sedicesima edizione di Contesteco è ufficialmente aperta. Questo contest d’arte e design ecosostenibile, ormai considerato il più “eco” del panorama web, chiama a raccolta la comunità creativa per una nuova grande sfida sociale e culturale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Call per Artisti: Contesteco 2026 a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Altre Terre apre il bando . Call per artisti e curatoriUn progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive. Giornata della Memoria, a Talsano una call per artisti contro le mafieTarantini Time QuotidianoIn occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, in programma il 21 marzo,...