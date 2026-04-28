altre terre apre il bando call per artisti e curatori

È stato pubblicato il nuovo bando di Altre Terre, che invita artisti e curatori a partecipare. Il progetto si propone di favorire incontri tra arte contemporanea, territori marginali e narrazioni audiovisive innovative. La call è rivolta a professionisti interessati a sviluppare proposte che coinvolgano queste aree tematiche. La selezione si svolgerà attraverso una procedura aperta e trasparente, con scadenza imminente per la presentazione delle domande.

Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive. Si è aperto il bando per “ Terre Altre ”, programma di residenze artistiche promosso dal Comune di Subbiano insieme alle organizzazioni di produzione culturale CasermArcheologica e Ideatica, rivolto a giovani artisti visivi, registi, filmmaker e curatori under 36, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il programma selezionerà 10 artisti e 2 curatori per un percorso intensivo della durata di sei mesi, da ottobre 2026 a maggio 2027, dedicato alla ricerca e alla produzione nel campo dell’immagine in movimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Per altre terre andrò, per altro mare. Non troverai altro luogo, non troverai altro mare. Altrove, non sperare, non c’è nave, non c’è strada per te. Perché sciupando la tua vita in questo angolo discreto, tu l’hai sciupata su tutta la terra. Konstantinos Kavafis Secon - facebook.com facebook