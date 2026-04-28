Altre Terre apre il bando Call per artisti e curatori

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il nuovo bando di Altre Terre, che invita artisti e curatori a partecipare. Il progetto si propone di favorire incontri tra arte contemporanea, territori marginali e narrazioni audiovisive innovative. La call è rivolta a professionisti interessati a sviluppare proposte che coinvolgano queste aree tematiche. La selezione si svolgerà attraverso una procedura aperta e trasparente, con scadenza imminente per la presentazione delle domande.

Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive. Si è aperto il bando per “ Terre Altre ”, programma di residenze artistiche promosso dal Comune di Subbiano insieme alle organizzazioni di produzione culturale CasermArcheologica e Ideatica, rivolto a giovani artisti visivi, registi, filmmaker e curatori under 36, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il programma selezionerà 10 artisti e 2 curatori per un percorso intensivo della durata di sei mesi, da ottobre 2026 a maggio 2027, dedicato alla ricerca e alla produzione nel campo dell’immagine in movimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

altre terre apre il bando call per artisti e curatori
© Lanazione.it - Altre Terre apre il bando . Call per artisti e curatori

Notizie correlate

Al via Terre Altre, open call per artisti e curatori dedicata all'immagine in movimentoArezzo, 13 aprile 2026 – Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive.

Biennale Arte 2026, 73 artisti e curatori chiedono di espellere Usa, Russia e IsraeleTra loro anche tre dei cinque che hanno organizzato e presentato la mostra dopo il decesso di Koyo Kouoh: «Il padiglione israeliano all'Arsenale...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Altre Terre apre il bando . Call per artisti e curatori; Altreterre - RSI Radiotelevisione svizzera; Altre terre di fiume di Roberto Fiorentini diventa un docufilm sui paesaggi di pianura; Papa Bergoglio e la luna.

Digita per trovare news e video correlati.