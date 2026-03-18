A Talsano, il Circolo PD ha organizzato una call rivolta ad artisti e creativi in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie, che si terrà il 21 marzo. L'iniziativa mira a coinvolgere il mondo dell’arte in una manifestazione di ricordo e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una riflessione collettiva attraverso diverse forme espressive.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, in programma il 21 marzo, il Circolo PD di Talsano lancia un’iniziativa rivolta al mondo dell’arte e della creatività. Si tratta di una call aperta ad artisti di ogni disciplina, chiamati a offrire un contributo personale e originale per ricordare le donne e gli uomini uccisi dalla criminalità organizzata, spesso vittime inconsapevoli di un sistema mafioso contrastato da chi ha scelto il coraggio e la legalità. Le opere potranno spaziare tra diverse forme espressive, dalla musica al teatro, dal fumetto alla poesia, fino al disegno e ad altre modalità artistiche ritenute idonee a rendere omaggio alla ricorrenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giornata della Memoria, a Talsano una call per artisti contro le mafie

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