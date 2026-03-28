Friuli Venezia Giulia approvato il calendario scolastico 2026 27 | lezioni al via il 14 settembre

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, che si applica a tutte le scuole statali e paritarie della regione. Le lezioni sono previste per iniziare il 14 settembre 2026. La decisione riguarda l’intero sistema scolastico regionale, senza distinzioni tra i diversi indirizzi o ordini di scuola.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, valido per tutte le scuole statali e paritarie del territorio. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen. L'articolo Friuli Venezia Giulia, approvato il calendario scolastico 202627: lezioni al via il 14 settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni al via il 17 settembre, scuole dell’infanzia fino al 30 giugnoLa Giunta regionale della Puglia, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 con deliberazione adottata... Ecco il nuovo calendario scolastico per il Friuli Venezia GiuliaLa Giunta regionale anticipa i tempi per agevolare famiglie e istituti: lezioni al via il 14 settembre per tutti, con una programmazione che punta... Altri aggiornamenti su Friuli Venezia Giulia Temi più discussi: home - regione.fvg.it; Risultati Friuli-Venezia Giulia, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; Vaccini, Fedriga: Entro fine agosto copriremo tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia; Pordenone, approvato il progetto per la bretella tra via Nuova di Corva e A28. Ecco il nuovo calendario scolastico per il Friuli Venezia GiuliaLa Giunta regionale anticipa i tempi per agevolare famiglie e istituti: lezioni al via il 14 settembre per tutti, con una programmazione che punta alla continuità didattica e alla sicurezza organizzat ... udinetoday.it Friuli Venezia Giulia, Amirante: Via libera al nuovo Malignani CervignanoUDINE (ITALPRESS) – Abbiamo approvato il documento di fattibilità per la ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, dell’istituto ‘Malignani’ di Cervignano del Friuli: un investimento da ... msn.com Le tappe in Friuli Venezia Giulia dello spettacolo dedicato alla portata storica del pensiero gaberiano. - facebook.com facebook Stima Youtrend: il Sì vince in 3 regioni, il No in 13, mentre in 4 l’esito è incerto. Le 3 regioni in cui trionfa sicuramente il Sì sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta l’esito è incerto al momento. #Ma x.com