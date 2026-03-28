Friuli Venezia Giulia approvato il calendario scolastico 2026 27 | lezioni al via il 14 settembre

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, che si applica a tutte le scuole statali e paritarie della regione. Le lezioni sono previste per iniziare il 14 settembre 2026. La decisione riguarda l’intero sistema scolastico regionale, senza distinzioni tra i diversi indirizzi o ordini di scuola.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, valido per tutte le scuole statali e paritarie del territorio. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen. L'articolo Friuli Venezia Giulia, approvato il calendario scolastico 202627: lezioni al via il 14 settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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