Musica e Calcit Torna il Mercatino in concerto

Domenica 10 maggio il Mercatino dei Ragazzi è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La stagione primaverile, comunque, continua con una serie di eventi organizzati dal Calcit, tra cui un concerto e altre iniziative. La collaborazione tra l’associazione e le attività locali coinvolge la comunità in diverse occasioni, mantenendo viva l’attività sociale e culturale in questo periodo.

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Mentre il Mercatino dei Ragazzi di domenica 10 maggio è stato rimandato per pioggia, prosegue la primavera in compagnia del Calcit e dei suoi mille appuntamenti. Obiettivo raccogliere fondi per la sanità pubblica e per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Questa settimana spazio a nuova maratona, è quella del Mercatino in Concerto, la 32esima edizione della Rassegna Musicale che si svolgerà fino al 17 maggio al Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo. All’evento si unisce anche il 24? Concorso Musicale Calcit “Gianfranco Barulli” in programma dal 20 al 24 maggio tra il Circolo artistico e il teatro Petrarca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e Calcit. Torna il Mercatino in concerto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercatino in concerto, concorso Barulli e premio Città di Arezzo del CalcitNumeri importanti per la 32a Rassegna “Mercatino in Concerto”, che conta circa 430 iscritti e conferma la propria vocazione: unire qualità artistica... Prevista pioggia, annullato il mercatino del CalcitAnnullato e rinviato a data da destinarsi il Mercatino del Calcit, inizialmente fissato per domani, domenica 10 maggio. Argomenti più discussi: Musica e Calcit. Torna il Mercatino in concerto; Mercatino del Calcit di Arezzo e Antiquariandolo a Foiano: rinvio per maltempo. Musica albanese a Cavriglia, lo Spina chiude la stagione con Stefano Massini, Lovah is Forevah a San Giovanni Valdarno; 32esimo Mercatino in Concerto Calcit; Calcit, torna a Grassina il Mercatino dei ragazzi. Musica e Calcit torna il Mercatino in concertoSettimana di esibizioni al Circolo Artistico. In arrivo anche il Concorso Gianfranco Barulli. msn.com