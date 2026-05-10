Bimbimbici oltre la pioggia Rinviato il mercatino Calcit

Oggi si sarebbe dovuto svolgere l’evento Bimbimbici, ma le condizioni meteorologiche hanno portato alla decisione di rinviare la manifestazione. La pioggia ha infatti impedito lo svolgimento della giornata dedicata alle biciclette e alle famiglie, originariamente prevista per questa data. Contestualmente, è stato anche annunciato il posticipo del mercatino organizzato dal Calcit, che avrebbe dovuto tenersi nello stesso giorno.

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E’ il giorno di Bimbimbici, e nonstante il meteo non prometta nulla di buono, torna la storica manifestazione nazionale promossa da Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da oltre vent’anni porta nelle città italiane migliaia di bambini in bicicletta per affermare un messaggio semplice ma fondamentale: le strade devono essere sicure, accessibili e vivibili per tutti, a partire dai più piccoli. L’iniziativa, organizzata da Fiab Arezzo – Amici della Bici, sarà una pedalata collettiva per le vie cittadine, ma soprattutto un momento pubblico per richiamare l’attenzione su un tema centrale: il diritto dei bambini a muoversi in sicurezza nei percorsi quotidiani, in particolare casa-scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbimbici oltre la pioggia. Rinviato il mercatino Calcit ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rinviato il Mercatino dei Ragazzi del Calcit Prevista pioggia, annullato il mercatino del CalcitAnnullato e rinviato a data da destinarsi il Mercatino del Calcit, inizialmente fissato per domani, domenica 10 maggio.