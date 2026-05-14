Calciomercato Roma obiettivo Saviolo | pronti 10 milioni di euro

La Roma si sta preparando a fare un passo importante nel calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La società ha deciso di puntare su uno dei giovani più promettenti del calcio portoghese e sarebbe pronta a investire circa 10 milioni di euro per acquistarlo. Questa mossa rappresenta il primo movimento concreto nel tentativo di modificare la rosa e migliorare le possibilità offensive della squadra nella prossima stagione.

La Roma muove i primi passi concreti per ridisegnare l’assetto offensivo di Gian Piero Gasperini, puntando con decisione su uno dei profili più promettenti del panorama lusitano. Secondo quanto rivelato dal portale portoghese A Bola, il club giallorosso avrebbe presentato un’offerta formale al Vitória Guimarães per il trasferimento di Noah Saviolo, ala destra classe 2004. L’operazione, finalizzata a soddisfare la richiesta del tecnico di rivoluzionare il comparto degli esterni, sarebbe stata impostata su una base economica di 10 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una serie di bonus legati al rendimento e una clausola sulla futura rivendita a favore del club proprietario del cartellino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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