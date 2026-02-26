Calciomercato Roma non solo Celik | che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune

Nel calciomercato estivo, la Roma e la Juventus sono coinvolte in una vera e propria corsa per un giocatore chiave. Le trattative tra le due squadre sono intense e mostrano come le strategie si intreccino in modo complesso. La competizione tra i due club si estende oltre il campo, coinvolgendo aspetti economici e di mercato che influenzano le scelte di ogni società.