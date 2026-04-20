Foto rubate e falso dossier per ricattare Del Vecchio jr pm | Obiettivo 10 milioni di euro

Un'indagine ha portato alla luce un caso di estorsione e truffa che coinvolge un tentativo di ottenere fino a 10 milioni di euro. Gli imputati avrebbero utilizzato foto rubate e un falso dossier per ricattare un dirigente di un’importante azienda del settore ottico. L’obiettivo era spaventare la vittima diffondendo informazioni riservate, considerate potenzialmente dannose per la reputazione sia dell’azienda che della persona interessata.

(Adnkronos) – Un’estorsione da 30mila euro e una truffa, con l'obiettivo di incassare fino a 10 milioni di euro, facendo leva sulla diffusione di informazioni riservate “potenzialmente lesive della reputazione" aziendale di EssilorLuxottica e personale di Leonardo Maria Del Vecchio. E’ il piano, in gran parte fallito, che emerge dal decreto di perquisizione disposto dalla Procura di Milano. Le perquisizioni riguardano l’ex carabiniere Vincenzo De Marzio, la srl Neis agency di cui è amministratore unico e di Mario Cella ex addetto alla sicurezza di Del Vecchio jr. In particolare nel decreto che nasce dall’inchiesta Equalize si ravvisa il...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a MilanoNell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, i carabinieri del Ros hanno eseguito diverse perquisizioni lunedì mattina,... Leggi anche: Equalize, l’ex spia: “L’ad Luxottica Milleri commissionò lo spionaggio a Del Vecchio jr”. Nell’audio agli atti anche la sua smentita: “Tutto falso” Approfondimenti e contenuti Foto rubate e falso dossier per ricattare Del Vecchio jr, pm: Obiettivo 10 milioni di euroUn’estorsione da 30mila euro e una truffa, con l'obiettivo di incassare fino a 10 milioni di euro, facendo leva sulla diffusione di informazioni riservate potenzialmente lesive della reputazione ... adnkronos.com Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a MilanoL’inchiesta sulla 'Squadra Fiore' svela il piano per colpire il rampollo di Luxottica: tra gli indagati un ex carabiniere e un uomo di fiducia dell'imprenditore ... milanotoday.it