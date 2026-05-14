Calciomercato Roma colpo Brandt | Gasperini punta il tedesco del Borussia

Durante la sessione di calciomercato estivo, la Roma ha mostrato interesse per Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco, che ha trascorso tutta la carriera in Bundesliga, potrebbe lasciare il club tedesco per approdare in Italia. L'allenatore della squadra italiana ha espresso pubblicamente l’interesse a rinforzare il reparto mediano, e Brandt rimane tra le opzioni principali considerate dal club. La trattativa tra le parti è ancora in fase iniziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Julian Brandt si prepara a dire addio alla Bundesliga dopo una vita trascorsa a dettare i ritmi del Borussia Dortmund, con la Roma che si è già posizionata in prima fila per portarlo in Italia durante la prossima finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista tedesco ha ufficialmente salutato i propri tifosi al termine dell’ultima sfida disputata tra le mura amiche del Signal Iduna Park, chiudendo di fatto un ciclo storico con la maglia giallonera. Secondo quanto rivelato dall’esperto di trasferimenti internazionali Ekrem Konur, il club capitolino avrebbe individuato nel classe ’96 il profilo ideale per innalzare il tasso tecnico della mediana, rispondendo a una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Roma, sfuma Brandt: il tedesco punta alla SpagnaLa Roma incassa un brusco stop nella corsa a Julian Brandt, il talentuoso trequartista tedesco attualmente in forza al Borussia Dortmund. Calciomercato Roma, Gasperini punta Freuler: colpo a parametro zeroLa Roma accelera sul mercato per ridisegnare un centrocampo che rischia di perdere pezzi pregiati in vista dell’estate. Calciomercato Roma: Brandt colpo ad effettoContinua il lavoro della dirigenza giallorossa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi del tecnico Gian Piero Gasperini ... calcioline.com Gazzetta | Roma, è sfida all’Inter per il super colpo a zero!Brandt alla Roma - Attenzione alla Roma, che è pronta a sfidare l'Inter per il colpaccio Brandt a parametro zero: cosa filtra sull'affare! fantamaster.it