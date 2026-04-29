Calciomercato Roma sfuma Brandt | il tedesco punta alla Spagna

La trattativa tra la Roma e il giocatore tedesco del Borussia Dortmund si è interrotta, impedendo così il trasferimento nel club giallorosso. La decisione del calciatore di puntare alla Spagna ha portato a una battuta d’arresto nella trattativa, che sembrava ormai avviata in modo positivo. La società giallorossa dovrà ora valutare altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

La Roma incassa un brusco stop nella corsa a Julian Brandt, il talentuoso trequartista tedesco attualmente in forza al Borussia Dortmund. Nonostante il club giallorosso avesse messo il calciatore nel mirino per rinforzare il reparto offensivo, approfittando anche della sua imminente scadenza di contratto, la volontà del giocatore sembra spingerlo in una direzione diametralmente opposta a quella della Capitale. Brandt ha infatti manifestato l’intenzione di proseguire la propria carriera in Liga, mettendo il campionato spagnolo in cima alla lista dei suoi desideri per il prossimo futuro. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato trasmesse da sportbild.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, sfuma Brandt: il tedesco punta alla Spagna Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato: Roma e Inter interessate a Julian Brandt Calciomercato Roma, Brandt apre al trasferimento: “Non escludo nessuna opzione”Mentre la stagione sta per volgere al termine e la corsa Champions si infiamma, si comincia già a progettare l’AS Roma del futuro. Una raccolta di contenuti Si parla di: Calciomercato Roma, Gasp ridisegna l’attacco: Nusa il primo nome. Calciomercato Roma News | Brandt il regalo per Gasperini visto il probabile addio di Dybala (9 aprile 2026)Il calciomercato Roma la prossima estate dovrà quindi riuscire a trattenere il più possibile i giocatori più importanti della rosa e rinforzarla con giocatori di caratura internazionale che possano ... ilsussidiario.net Calciomercato Roma news | Zeki Celik, il rinnovo si complica? Ecco chi c’è dietro! (oggi 25 marzo 2026)Di certo il rendimento di Zeki Celik è nettamente migliorato in questa quarta stagione con la maglia della Roma, perché certamente l’esterno turco classe 1997 è stato uno dei calciatori che ... ilsussidiario.net