Calciomercato Milan giallo Mateta | c’è la trattativa avanzata ma resta il dubbio societario

Il Milan ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per l’attaccante Jean-Philippe Mateta. Secondo fonti vicine alla trattativa, ci sarebbe un’intesa avanzata tra le due società, ma non sono stati ancora definiti i dettagli. Nel frattempo, si parla di possibili cambiamenti nella dirigenza societaria, con riferimenti a un futuro diverso per il responsabile dell’area finanziaria. La trattativa resta in corso, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club.

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