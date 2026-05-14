Calciomercato Milan giallo Mateta | c’è la trattativa avanzata ma resta il dubbio societario

Da pianetamilan.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per l’attaccante Jean-Philippe Mateta. Secondo fonti vicine alla trattativa, ci sarebbe un’intesa avanzata tra le due società, ma non sono stati ancora definiti i dettagli. Nel frattempo, si parla di possibili cambiamenti nella dirigenza societaria, con riferimenti a un futuro diverso per il responsabile dell’area finanziaria. La trattativa resta in corso, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club.

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Continuano le voci sul futuro del Milan e in particolare sui possibili cambiamenti societari. Le indiscrezioni di questa mattina hanno ancora di più scosso un ambiente che sembrava già scosso dalla prestazioni in campo (qui i dettagli su Allegri e Ibra). Nonostante i tanti dubbi sull'organigramma del Milan, si continua a parlare anche di colpi di mercato in vista della prossima stagione. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri vorrebbero puntare su Mateta, approfittando del contratto in scadenza nel 2027 e del costo ribassato. Per il francese, si legge, la trattativa sarebbe in fase avanzata. Guardiamo il possibile colpo da tre lati diversi, partendo da quello economico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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