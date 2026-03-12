A gennaio il Milan aveva concluso l’accordo con il Crystal Palace per l’acquisto di Mateta, che successivamente è tornato a disposizione dopo un periodo di incertezza a causa di problemi fisici. Le visite mediche, svolte successivamente, avevano sollevato dubbi sulla reale entità di eventuali infortuni, ma ora il giocatore sembra pronto a rientrare in squadra.

A poco più di un mese dal mancato trasferimento al Milan, Jean-Philippe Mateta è già tornato a disposizione del Crystal Palace. Una notizia che inevitabilmente riaccende il dibattito sulle condizioni fisiche del centravanti francese e sulla reale gravità dei problemi al ginocchio che, a febbraio, avevano spinto i rossoneri a fermarsi dopo aver praticamente chiuso l’operazione. Durante il mercato invernale il Milan aveva trovato un’intesa con il Crystal Palace per un’operazione da circa 35 milioni di euro complessivi. Prima di finalizzare il trasferimento, però, il club rossonero voleva approfondire la situazione fisica dell’attaccante. Un medico rossonero è volato a Londra per effettuare ulteriori controlli sul ginocchio destro del giocatore, dove era stato segnalato un problema al menisco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Mateta è già tornato a disposizione: ma i problemi fisici erano davvero così gravi?

