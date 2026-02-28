Retegui potrebbe tornare in Serie A | una big italiana pronta all' assalto estivo

Un club di Serie A sta valutando un possibile ritorno di un giocatore che in passato ha vestito la maglia della squadra. La dirigenza del Milan sta pianificando le mosse di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione all'acquisto di un difensore. La volontà è di rafforzare la linea difensiva attraverso questa operazione.

Il mercato estivo potrebbe delineare la strategia offensiva del Milan per la stagione successiva, con la dirigenza impegnata a dotare la squadra di un numero 9 di alto profilo. L'obiettivo è accompagnare Massimiliano Allegri con un terminale offensivo capace di finalizzare il lavoro di costruzione e di offrire cinismo sotto porta. In cima alla lista dei nomi circola un profilo noto per le sue qualità di dinamismo e per l'esperienza in contesti competitivi, ma restano aperte anche alternative di grande livello. Mateo Retegui figura tra i nomi che stanno acquisendo maggiore rilievo nelle valutazioni interne al club. L'attaccante è attualmente...