Il calciomercato della Juventus si infiamma intorno a Dusan Vlahovic, il cui contratto scade a giugno 2026. La società non ha ancora raggiunto un accordo con l’attaccante, che richiede un ingaggio elevato. Nel frattempo, altri club internazionali monitorano attentamente la situazione, mentre si fanno passi concreti per un possibile trasferimento. La Juventus valuta le opzioni, mentre Vlahovic potrebbe lasciare la squadra nel prossimo mercato estivo, con l'Atletico Madrid tra le pretendenti.

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora in bilico con il contratto in scadenza a giugno 2026: la Juventus non trova l’accordo con il giocatore, il quale chiede un’elevata somma economica, e gli altri club internazionali attendono lo sviluppo della vicenda. L’ultima offerta di rinnovo presentata dal club bianconero prevede 6,5 milioni di ingaggio, ma il numero 9 serbo ne richiede 8 milioni più 6 di bonus sulla falsariga di quelli concessi a Kenan Yildiz. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori contatti e sviluppi inediti. Come racconta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore l’attaccante bianconero è stato proposto ai Colchoneros.... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Vlahovic può salutare: proposto all’Atletico Madrid

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