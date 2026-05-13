Dusan Vlahovic è stato proposto all’Atletico Madrid, mentre il suo rinnovo con la Juventus fatica a procedere. La trattativa tra il club bianconero e l’attaccante sembra essere in una fase di stallo, e nelle ultime ore si sono fatte avanti le possibilità di un trasferimento. La situazione attorno al futuro dell’attaccante serbo continua a tenere banco nel calciomercato.

Holm deve essere riscattato dalla Juve? I numeri dello svedese con i bianconeri parlano chiaro Lewandowski alla Juve, un altro club si inserisce nella corsa al polacco: decisiva la volontà dell’attaccante. Le novità Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women in Champions League: percorso e insidie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic proposto all’Atletico Madrid: le ultime novità sul futuro di Dusan

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