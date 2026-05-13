Calciomercato Juventus Vlahovi? proposto in Spagna Attesa per l’incontro sul rinnovo

Sul fronte del calciomercato, il nome di Vlahovic è stato proposto in Spagna, mentre si attende un incontro ufficiale tra il suo agente e i vertici della Juventus per discutere del rinnovo contrattuale. La squadra si prepara a mantenere la posizione in classifica, dopo una vittoria importante contro il Lecce, che ha rafforzato le ambizioni di qualificazione alla Champions League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Juventus, reduce da una vittoria fondamentale contro il Lecce, deve adesso consolidare il terzo posto per la definitiva volata Champions. Protagonista dei tre punti, dopo appena 12 secondi, Dušan Vlahovi?, per il quale resta ancora da capire cosa accadrà al termine di questa stagione. A due giornate dalla scadenza del contratto, il serbo ascolta le proposte dall’estero, ma a breve è previsto un incontro tra la società e suo papà per risolvere finalmente il rebus rinnovo. Intanto, è stato proposto all’estero in uno dei top campionati europei, mentre sullo sfondo resta il Milan di Allegri. Pensieri sul futuro. Il numero 9, reduce da un doppio infortunio che lo ha tenuto ai box per metà stagione, è tornato ad incidere in bianconero con due reti nelle ultime due partite contro l’Hellas Verona e appunto il Lecce.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Vlahovi? proposto in Spagna. Attesa per l’incontro sul rinnovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Juve LIVE: proposto Zirkzee, rinnovo di Vlahovic sempre più vicinodi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Leggi anche: Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero Temi più discussi: La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; Juventus, Vlahovic offerto a due big in Spagna: previsto un incontro per il rinnovo, Milan alla finestra; Juve, Vlahovic trascinatore: Spalletti spinge per il rinnovo. Bayern e Barça alla finestra; Kolo Muani in pole, spunta anche Gonzalo Garcia: la lista di mercato della Juve, tutti i nomi. Calciomercato Juve, chi saranno i prossimi numeri 9? La situazioneIl reparto offensivo della Juventus dovrà essere completamente rinnovato. L'idea è di acquistare due centravanti per la prossima stagione. juvenews.eu Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com