calciomercato juventus il como punta cambiaso

Il Como ha manifestato interesse per il terzino attualmente sotto contratto con la Juventus. La squadra lombarda sembra voler rafforzare la propria rosa, puntando su un giocatore che ha già dimostrato le proprie capacità in passato. Dopo aver festeggiato la qualificazione in competizioni europee, il club si concentra ora sul mercato per migliorare la formazione. La trattativa tra le due società potrebbe portare a un trasferimento che coinvolgerebbe ancora una volta il calciomercato di gennaio.

Dopo l’entusiasmo ottenuto dai festeggiamenti per l’ottenimento della qualificazione in Europa, Il Como guarda già altrove mettendo gli occhi addosso al terzino bianconero. La squadra capitanata da Fabregas, avrebbe bisogno di giocatori che già abbiano assaggiato in parte la sfera competitiva del panorama europeo ed é proprio il motivo per cui la scelta ricadrebbe su Cambiaso. Perdita o guadagno?. La domanda sorgerebbe spontanea visto l’andamento del giocatore all’interno del club juventino. Il terzino, classe 2000, avrebbe infatti mostrato sicuramente abilità difensive e tecniche notevoli, senza però riuscire a mantenerle con continuità nel corso della stagione a causa di prestazioni spesso altalenanti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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