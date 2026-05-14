Calciomercato Inter LIVE | Marotta si esprime sul tema cessioni Frattesi verso la Juventus?

Nel corso della giornata sono emerse novità riguardanti il mercato dei trasferimenti dell'Inter, con particolare attenzione alle eventuali cessioni e agli incontri tra le parti coinvolte. Si sono susseguite indiscrezioni su possibili trattative e sulla situazione di alcuni giocatori. In parallelo, si sono verificati incontri tra i rappresentanti della società e altri club per definire gli accordi. Tra le voci più insistenti, quella che riguarda un possibile trasferimento di un centrocampista alla Juventus.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Marotta si esprime sul tema cessioni, Frattesi verso la Juventus? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, novità sul futuro di Dioufdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Cessioni Inter, Frattesi resta nel mirino della Juventus: ma la trattativa è complicata da due fattori!di Paolo MoramarcoCessioni Inter, possibile addio di Frattesi: c’è l’interesse della Juventus sul centrocampista italiano, ma due fattori complicano... Temi più discussi: Marotta delinea il calciomercato dell'Inter dopo il trionfo in Coppa Italia: Coi soli giovani non si vince; Calciomercato – La doppia strategia per Nico Paz che intriga il Real Madrid; Inter, 11 nomi per il mercato e per la Champions League: Marotta vuole fare la spesa alla Roma; Calciomercato Inter: Marotta mette nel mirino un titolare della Juventus. #Luaku - Results on X | Live Posts & Updates x.com Calciomercato Inter News | Marotta punta sui giovani, Isaque Silva e Zekri i nomi (14 maggio 2026)Il calciomercato Inter punta su talenti giovani come Isaque Silva e Moncef Zekri per continuare il dominio in Italia ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, Marotta esce allo scoperto e svela gli obiettiviBeppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, ha colto ... fantamaster.it