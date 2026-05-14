Calcio ufficiale la 37a giornata di Serie A | derby di Roma e match-Champions domenica alle 12.00
È stato annunciato il calendario ufficiale della 37ª giornata di Serie A, con due partite in programma domenica alle 12.00. Si tratta del derby di Roma e di un match valido per la Champions League. La giornata porta con sé queste sfide che attirano l’attenzione di appassionati e tifosi, con i match che si svolgeranno in orari identici. La programmazione è stata resa nota e i dettagli delle partite sono stati confermati ufficialmente.
Habemus calendario! I puristi della lingua latina ci perdonino, ma il momento va celebrato in stile-papale. Finalmente, nella serata odierna, è arrivata la parola “fine” alla stucchevole querelle tra Lega Serie A e Prefetto di Roma che stava bloccando la programmazione della 37a e penultima giornata della Serie A di calcio 2025-2026. Dopo giorni di discussioni e polemiche tutto si è concluso e ora sappiamo anche quando si giocheranno le partite del prossimo turno. Tutto, com’è ben noto, ruotava attorno al derby della capitale. Inizialmente era stato fissato per domenica 17 maggio alle ore 12.30, salvo poi fermare tutto per la inevitabile concomitanza con la Finale degli Internazionali di tennis del Foro Italico, a pochi metri di distanza dallo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pronostici 37ª Giornata Serie A: Champions, salvezza e derby nel caos #pronostici #calcio
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Comunicato Ufficiale Lega SerieA La 37a giornata di serie A si giocherà in un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Calcio d’inizio: alba dentro l’imbrunire. Si ricorda ai tifosi in trasferta che la stagione dell’amore viene e va. x.com
La Serie A le prova tutte per uscire dall’impasse legata al caos dei calendari per la 37ª giornata del campionato. Ecco l’ultima idea della Lega Calcio: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/caos-37a-giornata-l-ultimo-azzardo-della-lega-anticipare-il-derby-e facebook