Calcio ufficiale la 37a giornata di Serie A | derby di Roma e match-Champions domenica alle 12.00

È stato annunciato il calendario ufficiale della 37ª giornata di Serie A, con due partite in programma domenica alle 12.00. Si tratta del derby di Roma e di un match valido per la Champions League. La giornata porta con sé queste sfide che attirano l’attenzione di appassionati e tifosi, con i match che si svolgeranno in orari identici. La programmazione è stata resa nota e i dettagli delle partite sono stati confermati ufficialmente.

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