Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata contro l’autorizzazione all’impianto di produzione di biometano situato lungo la strada Via Braccianese Claudia. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, confermando il via libera all’attività dell’impianto nella zona. I residenti avevano presentato il ricorso per opporsi alla realizzazione dell’impianto, ma la richiesta è stata respinta dal tribunale.

? Cosa sapere Il TAR Lazio respinge il ricorso del Consorzio Olgiata contro l'impianto via Braccianese Claudia.. La sentenza permette alla Biometano Srl di proseguire i lavori per la produzione energetica.. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata e da un gruppo di residenti, confermando la validità della variante al progetto dell’impianto a biometano situato lungo via Braccianese Claudia. La decisione del tribunale amministrativo mette fine a una battaglia legale iniziata nell’ottobre dello scorso anno, quando i firmatari avevano tentato di bloccare i cantieri gestiti dalla Biometano Srl, società con sede in via della Camilluccia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biometano all’Olgiata: il TAR respinge il ricorso dei residenti

Notizie correlate

Inagibilità del Grattacielo, il Tar respinge il ricorso dei residenti: l'ordinanza rimaneIl Tar Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensione presentata da alcuni residenti contro l’ordinanza del sindaco di Ferrara, che...

Urbanistica, il cantiere NestMi alla Bindellina riparte: il Tar respinge il ricorso dei residenti e del comitato “perché non ci sono stati illeciti”Milano, 7 marzo 2026 – La costruzione del nuovo complesso residenziale NestMi in via Gassendi 12 procede e gli appartamenti sono già stati venduti.

Panoramica sull’argomento

Olgiata, l'impianto a biometano si farà: respinto il ricorso del consorzio della Beverly Hills di RomaA ottobre dello scorso anno, quindi, il Consorzio Olgiata e altri cittadini avevano presentato ricorso al TAR del Lazio nel tentativo di fermare i cantieri protati avanti dalla Biometano Srl, con sede ... romatoday.it

Impianto per il biometano a Roma nord. La Beverly Hills romana è pronta alla diffidaI lavori vanno avanti spediti, ma c’è chi sul quel cantiere vuole vederci chiaro. Conoscere a fondo tutte le carte e controllare l’iter che ha portato all’autorizzazione per la realizzazione ... romatoday.it