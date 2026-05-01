Biometano all’Olgiata | il TAR respinge il ricorso dei residenti
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata contro l’autorizzazione all’impianto di produzione di biometano situato lungo la strada Via Braccianese Claudia. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, confermando il via libera all’attività dell’impianto nella zona. I residenti avevano presentato il ricorso per opporsi alla realizzazione dell’impianto, ma la richiesta è stata respinta dal tribunale.
? Cosa sapere Il TAR Lazio respinge il ricorso del Consorzio Olgiata contro l'impianto via Braccianese Claudia.. La sentenza permette alla Biometano Srl di proseguire i lavori per la produzione energetica.. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata e da un gruppo di residenti, confermando la validità della variante al progetto dell’impianto a biometano situato lungo via Braccianese Claudia. La decisione del tribunale amministrativo mette fine a una battaglia legale iniziata nell’ottobre dello scorso anno, quando i firmatari avevano tentato di bloccare i cantieri gestiti dalla Biometano Srl, società con sede in via della Camilluccia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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