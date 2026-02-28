Calcio serie C il Grifo ripiomba in crisi ma non ci sarà un nuovo cambio di allenatore Borras | Impossibile che la squadra non sia con lui
Il club di calcio di serie C ha annunciato che non ci sarà un nuovo cambio di allenatore, nonostante la recente crisi e la sconfitta riportata. Borras ha dichiarato che è impossibile che la squadra non sostenga ancora l’allenatore attuale, nonostante la prestazione nella prima mezz’ora della partita abbia sollevato critiche e fatto pensare a un possibile cambio in panchina.
La sconfitta, ma soprattutto la prestazione nella prima mezzora, che onestamente avrebbe dovuto far riflettere, aveva fatto pensare all'ennesimo ribaltone, ma non sarà così. Almeno fino a Livorno.All'Armando Picchi ci sarà ancora Giovanni Tedesco in panchina e a mettere a tacere ogni possibile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Calcio serie C, il dg del Grifo Borras alza la voce: "Le regole devono essere uguali per tutti"
Nuovo allenatore Strasburgo: scelto il sostituto di Rosenior (passato al Chelsea). Sarà lui a guidare la squadra in Ligue 1!Il “domino” delle panchine innescato dalla proprietà BlueCo si è completato nel giro di poche ore.
Tutti gli aggiornamenti su Calcio serie.
Temi più discussi: Serie C, le gare della 28^ giornata su Sky; Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggi; Serie C, risultati e classifica della 28° giornata: vincono Benevento e Catania, clamorosa sconfitta della Salernitana; Monte ingaggi, quanto spendono il Foggia e l'Audace Cerignola: la classifica di stipendi e premi fissi - FoggiaToday.
Serie C, il calendario della 29^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 29^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it
Calcio Serie C, il Renate ci prova. Esame Dolomiti Bellunesi. In attacco Ekuban è intoccabileLa partita Dolomiti Bellunesi–Renate nasconde (per il Renate) le classiche insidie di quando una squadra superiore e meglio messa ... ilgiorno.it
Calcio a 5 (Serie C2 Girone B): Val di Sangro C5-Atessa C5 2-4 (Quarta rete atessana, 11’st Alessandro Marcolongo) - facebook.com facebook
Calcio Serie B: Modena-Padova 1-2. Grazie a una prova di grande compattezza i biancoscudati ritrovano la vittoria dopo due turni e salgono a cinque punti dalla zona playout. x.com