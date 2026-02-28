Calcio serie C il Grifo ripiomba in crisi ma non ci sarà un nuovo cambio di allenatore Borras | Impossibile che la squadra non sia con lui

Il club di calcio di serie C ha annunciato che non ci sarà un nuovo cambio di allenatore, nonostante la recente crisi e la sconfitta riportata. Borras ha dichiarato che è impossibile che la squadra non sostenga ancora l’allenatore attuale, nonostante la prestazione nella prima mezz’ora della partita abbia sollevato critiche e fatto pensare a un possibile cambio in panchina.