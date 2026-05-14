Calcio ricorso su derby Roma-Lazio depositato ieri al Tar

La Lega Serie A ha depositato ieri un ricorso al Tar contro la decisione della Prefettura di Roma di spostare la partita tra Roma e Lazio, originariamente prevista per domenica alle 12:30, al lunedì successivo alle 20:45. La modifica degli orari ha causato conseguenze sulla programmazione del match. La causa riguarda il cambio di data e orario stabilito dall’autorità prefettizia.

Zes Unica, intesa Governo-Bei: più credito e investimenti. Sbarra: Passo importante per la crescita del Sud Roma, 14 mag. (askanews) – La Lega Serie A ha deciso di presentare ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Al momento resta valida la scelta della Prefettura di Roma di disputare il derby nella serata di lunedì. L’esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo🔗 Leggi su Ildenaro.it

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