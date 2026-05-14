Nella Serie A, la partita tra la Roma e la Lazio, originariamente programmata per lunedì sera, si giocherà invece domenica alle 12. La decisione arriva dopo un provvedimento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso contro la nuova data, motivando la scelta con l’intenzione di evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. La modifica riguarda anche altre quattro partite in programma nello stesso turno.

Nuovo colpo di scena, nella seria A, dopo la decisione del Tar del Lazio di lavarsi le mani sul ricorso contro la calendarizzazione del derby Roma-Lazio a lunedì sera, per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Stasera è arrivato l’ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio (e per la regola della contemporaneità le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como). Nella serata di ieri la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Calcio, nuovo colpo di scena: il derby Roma-Lazio (e le altre 4 partite) si giocherà domenica alle 12

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