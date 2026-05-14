Oggi in Campidoglio si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare la vittoria del terzo scudetto in quattro anni della squadra femminile di calcio della Roma. Il sindaco di Roma ha premiato la squadra, sottolineando il loro successo nel campionato italiano. La squadra ha ottenuto il titolo nazionale, risultato riconosciuto con una cerimonia pubblica nel centro della città.

Terzo scudetto in quattro anni per l’As Roma Femminile, premiata oggi in Campidoglio a Roma dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In aula Giulio Cesare, il primo cittadino ha accolto oggi le giallorosse, che il 2 maggio scorso hanno conquistato il titolo battendo la Ternana 2-0 allo stadio Tre Fontane grazie a una doppietta di Manuela Giugliano. Il riconoscimento del sindaco. “Siamo orgogliosi di aver premiato le campionesse dell’As Roma, protagoniste di un percorso straordinario che ha portato tre scudetti nella Capitale in quattro anni”, ha detto Gualtieri. “Un risultato costruito al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine, grazie alla qualità, alla compattezza del gruppo e alla solidità di una società ormai affermata ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale – ha aggiunto -.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Calcio: Gualtieri premia in Campidoglio la Roma femminile campione d’Italia, “orgogliosi”

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