Calcio Giovanile | San Giuliano retrocede negli Allievi
Nella giornata di domenica si è conclusa la stagione degli Allievi Regionali di una squadra locale, che ha perso lo spareggio contro una formazione rivale con il risultato di 1 a 0. La squadra aveva concluso il campionato al quartultimo posto, portandola alla retrocessione nei campionati provinciali. La stagione si è rivelata difficile, con la squadra che non è riuscita a ottenere i risultati sperati.
Pisa 14 maggio 2026 – Stagione negativa per gli Allievi Regionali del San Giuliano. La squadra è retrocessa nei campionati provinciali dopo il quartultimo posto nella stagione regolare e la sconfitta di domenica nello spareggio contro la Lunigiana Pontremolese per 0 – 1. La prossima stagione l’Oltrera e la neopromossa Calci parteciperanno al campionato regionale Elite, mentre nei giorni regionali ci saranno Fornacette, Monteserra, Forcoli, Bellaria Cappuccini, Romaiano, e le neopromosse Ospedalieri e San Prospero Navacchio. Hanno possibilità di partecipare anche Fratres il Fratres Perignano e l’Atletico Etruria. Negli Allievi B di Merito ci saranno il Monteserra ed il Calci.🔗 Leggi su Lanazione.it
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