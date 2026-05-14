Calcio Giovanile | San Giuliano retrocede negli Allievi

Nella giornata di domenica si è conclusa la stagione degli Allievi Regionali di una squadra locale, che ha perso lo spareggio contro una formazione rivale con il risultato di 1 a 0. La squadra aveva concluso il campionato al quartultimo posto, portandola alla retrocessione nei campionati provinciali. La stagione si è rivelata difficile, con la squadra che non è riuscita a ottenere i risultati sperati.

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