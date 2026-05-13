Calcio Nei playout del campionato regionale allievi epilogo gioioso per i ragazzi allenati da Simona bertoncini Il Lunigianapontremolese piega il San Giuliano con una rete firmata da Balleri

Nel campionato regionale allievi, i playout si sono conclusi con una vittoria per la squadra allenata da Simona Bertoncini. La Lunigianapontremolese ha battuto il San Giuliano grazie a un gol di Balleri. La formazione titolare includeva Turi, Ferrari R. e G., Palladini, Lecchini, Valsega, Vizzaccaro, Manzo e Rosa, con alcune sostituzioni come Titti e Nanna. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

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