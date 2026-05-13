Calcio Nei playout del campionato regionale allievi epilogo gioioso per i ragazzi allenati da Simona bertoncini Il Lunigianapontremolese piega il San Giuliano con una rete firmata da Balleri

Da sport.quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato regionale allievi, i playout si sono conclusi con una vittoria per la squadra allenata da Simona Bertoncini. La Lunigianapontremolese ha battuto il San Giuliano grazie a un gol di Balleri. La formazione titolare includeva Turi, Ferrari R. e G., Palladini, Lecchini, Valsega, Vizzaccaro, Manzo e Rosa, con alcune sostituzioni come Titti e Nanna. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

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LUNIGIANAPONTREMOL. 1 SAN GIULIANO 0 LUNIGIANAPONTREMOLESE: Turi, Ferrari R. (Codeluppi), Ferrari G., Palladini, Lecchini, Balleri, Bertoncini, Valsega, Vizzaccaro (Titti), Manzo (Nanna), Rosa. A disp.: Battistini, Isacco, Marafetti, Pifferi, Romiti, Neri. All.: Bertoncini. SAN GIULIANO TERME: Bini, Miragliotta, Vannucchi, Nuti, Davini, Palla, Bruno, Fagioli, Catalano, Di Noia, Pedrazzi. A disp.: Batini, Colizzi, Del Soldato, Miccoli, Mori, Murro, Ninci, Raducu, Qasim. All.: Grasseschi. Arbitro: Ambrosini di Carrara. Marcatori: 3’ p.t. Balleri. SERAVEZZA – Missione compiuta. Gli Allievi della Lunigianapontremolese centrano la salvezza ai playout nel modo più netto e simbolico possibile: vittoria sul neutro del “Buon Riposo“ di Seravezza e terzo successo stagionale sul San Giuliano, dopo i due già conquistati in campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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