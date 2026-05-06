Calcio Eccellenza | San Giuliano salvo Pro Livorno retrocede con Cenaia e Massese

Il campionato di Eccellenza si è concluso con la salvezza del San Giuliano e la retrocessione della Pro Livorno, che ha perso contro Cenaia e Massese. Le squadre sono ormai agli ultimi incontri, mentre si aspetta la finale play-off tra Viareggio e Zenith Prato, che deciderà l’ultima promossa della stagione. La giornata ha visto i risultati definitivi per le squadre pisane, con le posizioni ormai stabilizzate.

Pisa 6 maggio 2026 – Nel campionato di Eccellenza è calato il sipario per le pisane in attesa dell’ultimo verdetto, quello della finalissima play-off tra Viareggio e Zenith Prato. Il Fratres Perignano è stata la migliore compagine con un campionato ambizioso disputato dai rossoblù di mister Fanani, capace di ricoprire il ruolo di ‘guastafeste’ con tutte le avversarie. Il Cenaia è mestamente retrocesso direttamente classificandosi all’ultimo posto. Una prima parte di stagione disastrosa con mister Sena in panchina ed una seconda migliore con mister Macelloni che però non è bastata per salvare la pelle ed evitare la retrocessione nel prossimo campionato di Promozione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: San Giuliano salvo, Pro Livorno retrocede con Cenaia e Massese Notizie correlate Calcio. Eccellenza: punto Cenaia, San Giuliano a piccoPisa 16 febbraio 2026 – In Eccellenza la venticinquesima giornata di campionato è piuttosto nera per le pisane. Calcio. Eccellenza: Cenaia retrocedePisa 27 aprile 2026 – L’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, e due sconfitte per le compagini pisane. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Sangiuliano City; Dilettanti Toscana, playoff e playout: le sfide clou, il super derby e due addii da 300 gol a testa; Tabellino partita Sangiuliano City vs Piacenza Calcio 1919; Dilettanti Toscana, dramma Massese: è retrocessione. Giù anche la Pro Livorno, Zenith in finale playoff. Calcio. Eccellenza: San Giuliano salvo, Pro Livorno retrocede con Cenaia e MassesePisa 6 maggio 2026 – Nel campionato di Eccellenza è calato il sipario per le pisane in attesa dell’ultimo verdetto, quello della finalissima play-off tra Viareggio e Zenith Prato. Il Fratres Perignano ... lanazione.it Calcio. Eccellenza: San Giuliano e Cenaia sconfittePisa 5 gennaio 2026 – In Eccellenza sconfitte in trasferta sia il San Giuliano che il Cenaia nella prima giornata del girone di ritorno e nella prima gara ufficiale del 2026. Il Fratres Perignano ... lanazione.it Oggi 5.5.2026 cielo spettacolare con grandi nuvoloni, ma acqua pochissima. San Giuliano Nuovo Prov. di Alessandria - facebook.com facebook