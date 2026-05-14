Calcio contro Prefetto Al Foro Italico persa la partita più surreale

Al Foro Italico, si è conclusa una partita molto particolare tra il calcio e le autorità amministrative, con il derby tra Roma e Lazio che si sta trascinando davanti al Tribunale amministrativo. La disputa riguarda un ricorso presentato dalla Lega Serie A, che sembra avere poche possibilità di essere accolto. La vicenda coinvolge questioni legate alle decisioni del Prefetto e si prevede che il verdetto possa influenzare il proseguo del confronto.

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Il «pasticcio» derby Roma-Lazio finirà davanti al Tar. E probabilmente con poche chance di ammissione del ricorso della Lega Serie A. Se la pioggia ha fatto procedere a singhiozzo il programma degli Internazionali di tennis, a pochi metri dal Foro Italico la Confindustria del pallone ha lavorato - inutilmente - alla soluzione del corto circuito creatosi con l'overbooking di eventi tra l'Olimpico e il Centrale del Foro. Da martedì sera il presidente Simonelli aveva portato avanti contatti con la Prefettura per programmare i due eventi nella stessa giornata di domenica: l'ipotesi era quella di una stracittadina anticipata alle 12 rispetto alla decisione iniziale delle 12.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Calcio contro Prefetto. Al Foro Italico persa la partita più surreale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro LandaluceAl già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. Vergogna al Foro Italico: adesivi offensivi contro Jannik SinnerJannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026. Temi più discussi: Calcio contro Prefetto. Al Foro Italico persa la partita più surreale; Caos derby, la Lega Serie A attacca il prefetto di Roma: Revochi il rinvio. Ecco cosa potrà succedere; Lega Serie A durissima col prefetto di Roma per lo spostamento del derby: Si disinteressa dei tifosi; Caos Roma-Lazio, a che ora si gioca? Scontro Lega Calcio-Prefettura, il comunicato e cosa sta succedendo. CAOS ROMA-LAZIO, SCONTRO ISTITUZIONALE: LA LEGA ATTACCA IL PREFETTO E LANCIA UN ULTIMATUM Sul derby di Roma, fissato d’autorità a lunedì sera, è saltata ogni forma di diplomazia e sono volati gli stracci. La spaccatura istituzionale tra la x.com Pasticcio al Foro italico, Juve-Fiorentina spostata a lunedì sera (forse)Lotta Champions, le squadre avrebbero dovuto giocare domenica alle 12,30. Ma a Roma c'è il tennis. Lega Serie A contraria: rischio ricorso al Tar ... rainews.it Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: Revochi il rinvio del derby, precedente pericolosoLa Lega Serie A attacca il prefetto Giannini: il rinvio del derby è un precedente pericoloso per il calcio italiano ... ilfattoquotidiano.it