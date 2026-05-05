Andrea Pellegrino ha ottenuto la qualificazione al tabellone principale degli Internazionali d’Italia, battendo Landaluce in una partita decisiva. La sua vittoria permette all’atleta di entrare nel torneo romano, aggiungendosi a un gruppo di tennisti italiani già qualificati. La partita si è conclusa con Pellegrino che ha dimostrato grande determinazione, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo.

Al già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese si è esaltato sui campi del Foro Italico e nell’ultimo turno delle qualificazioni ha superato il 20enne spagnolo Martin Landaluce, numero 94 del mondo e ottava testa di serie. Pellegrino si è imposto in tre set con il punteggio 6-3 2-6 6-2 dopo due ore e undici minuti di gioco. Un buon rendimento al servizio per l’azzurro, che ha chiuso con quattro ace e il 73% di punti con la prima rispetto al 59% dello spagnolo. Il pugliese ha chiuso con 22 vincenti contro i 24 di Landaluce, che ha comunque commesso un numero notevole di errori non forzati in più rispetto a Pellegrino (44 contro 31).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro Landaluce

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