calcio a 5 serie c1 bayer cappuccini una bella stagione

Il Bayer Cappuccini ha concluso la stagione di calcio a 5 in serie C1 con una sconfitta ai playoff contro il Chemiba Cerreto, che si è imposto 6-5. La squadra di Macerata ha terminato il campionato al secondo posto, e nel match decisivo ha affrontato un avversario che ha mostrato maggiore freddezza sotto porta. La partita si è disputata in un clima di grande equilibrio e tensione fino all’ultimo minuto.

Il Bayer Cappuccini è sconfitto 5-6 da un cinico Chemiba Cerreto nei playoff dopo che la squadra maceratese ha chiuso al secondo posto nel campionato di C1 di calcio a 5. La sconfitta non scalfisce l’eccellente stagione della formazione presieduta da Fabrizio Fattori. Una citazione per coach Emanuele Salvi che, alla seconda stagione in questa veste, ha portato i ragazzi al traguardo nonostante la perdita del top-player Nazareno Thomas Renki. La società ringrazia gli sponsor che ogni anno aiutano il sodalizio per portare avanti il progetto che dura da 22 anni. Gli artefici di questa bella realtà sono i dirigenti Manolo Picchio, Mauro Iesari, Michele e Matteo Contigiani, Leonardo Coviello, Alessandro Cossali ed Alessandro Valentini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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