calcio a 5 serie c1 cangini greggi torna biancorosso

Un gradito ritorno per il Forlì Calcio a Cinque. In questi giorni la società biancorossa ha ufficializzato l’ingresso di Luca Cangini Greggi nello staff tecnico della prima squadra, attualmente al terzo posto nel campionato di serie C1. A nove mesi dal passo d’addio al calcio giocato dopo una lunghissima carriera, il capitano, simbolo della storia del quintetto forlivese, torna a casa nella nuova veste di vice allenatore di Filippo Mingozzi, a sua volta subentrato nei giorni scorsi a Davide Gottuso alla guida tecnica della squadra. Cangini Greggi affiancherà mister Mingozzi fino al termine della stagione sportiva in corso. L’ex giocatore... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

