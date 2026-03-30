La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha deciso di respingere il ricorso del Trapani riguardo alla sospensione nel campionato di Serie C. La decisione conferma l’ammenda di 1.000 euro inflitta alla società, senza escludere il club dal torneo. La vicenda riguarda le controversie legate alle restrizioni e alle penalizzazioni nel girone C del campionato.

Respinte le istanze della Procura (che chiedeva l'esclusione) e dello stesso club siciliano, che si opponeva alla penalizzazione. Confermata anche la sanzione di 8 punti. Si attende ora il giudizio del Tfn sul deferimento relativo alla scadenza del 16 febbraio scorso La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Serie C, nessuna esclusione per il Trapani: respinto il ricorso della Procura Federale

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