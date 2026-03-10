Cosenza | CUP in crisi De Cicco chiede incontro urgente

Il 10 marzo 2026 alle 14:56, la sanità di Cosenza si trova in difficoltà a causa di problemi nel Centro unico di prenotazioni. Il sindaco del territorio ha richiesto un incontro urgente per affrontare la situazione. La crisi riguarda le attività del CUP e coinvolge direttamente i servizi sanitari offerti alla popolazione locale. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità municipali.

Il 10 marzo 2026, alle ore 14:56, la sanità di Cosenza affronta una crisi operativa che tocca il cuore del territorio cosentino. Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti, ha annunciato l'intenzione di richiedere un incontro urgente con il Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar. L'obiettivo è risolvere i disservizi segnalati al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Ospedale dell'Annunziata, dove le code mattutine stanno diventando insostenibili per i cittadini. La situazione descritta vede numerosi pazienti costretti ad attendere a lungo pur avendo già una prenotazione per visite o analisi.