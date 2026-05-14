Il Cagliari Calcio ha risposto alle accuse di razzismo mosse dall'Udinese Calcio, affermando che non ci sono prove a sostegno di tali accuse. La società ha dichiarato che non ci sono elementi concreti che possano confermare quanto segnalato, sottolineando la mancanza di evidenze ufficiali. La questione riguarda un episodio contestato durante una partita tra le due formazioni, con le parti che continuano a confrontarsi sulla vicenda.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. CAGLIARI, ITALIA – 9 MAGGIO 2026: Al termine della partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio, si sono verificate reazioni accese sul campo dello Stadio Sant’Elia. La partita è terminata con una vittoria per 2-0 in favore di Udinese. Un episodio controverso ha però attirato l’attenzione di media e tifosi: un’accusa di abuso razzista contro il difensore del Cagliari Alberto Dossena, rivolta dal giocatore di Udinese Keinan Davis. Cagliari Calcio ha espresso una profonda sorpresa e delusione rispetto alle affermazioni fatte da Udinese dopo la partita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cagliari respinge le accuse di razzismo dell’Udinese: “Nessuna prova”.

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