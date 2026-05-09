L' Udinese vince a Cagliari 2-0 Accuse di razzismo lite Davis-Dossena

L'Udinese ha vinto in trasferta contro il Cagliari con il punteggio di 2-0, grazie alle reti di Buksa e Gueye. Con questa vittoria, la squadra friulana ha raggiunto i 50 punti in classifica, mentre il Cagliari ha visto rinviarsi la possibilità di festeggiare la salvezza. Durante l'incontro sono stati segnalati episodi di tensione, tra cui una lite tra un giocatore e un membro dello staff. Sono state sollevate anche accuse di razzismo.

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AGI - L’ Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l’ Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye. Dopo appena 7' gli ospiti si rendono protagonisti di una buona ripartenza gestita da Zaniolo, il quale serve Ehizibue, che però non riesce a sfruttare l’occasione. Due minuti più tardi la squadra sarda crea affanno nella retroguardia avversaria con un tiro-cross di Palestra che viene respinto da Okoye. La spinta offensiva del Cagliari. I rossoblù vogliono chiudere il discorso salvezza e dimostrano maggiore convinzione nelle loro manovre offensive, andando più volte alla conclusione con Esposito e Folorunsho.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Udinese vince a Cagliari 2-0. Accuse di razzismo, lite Davis-Dossena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos Cagliari-Udinese: accuse di razzismo e scontro social tra Davis e DossenaUn sabato di calcio tra Cagliari e Udinese si è trasformato in una pomeriggio di altissima tensione, spostando il confronto dal rettangolo verde ai... Insulti razzisti a Davis, Pisacane difende Dossena: finale caldo in Cagliari-Udinese, cosa è successoFinale ad altissima tensione nella partita che ha visto l'Udinese vincere a Cagliari.