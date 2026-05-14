Cagliari piange Salvatore Pillola | lutto per una storica famiglia

A Cagliari si piange la scomparsa di Salvatore Pillola, figura nota alla comunità locale. La famiglia ha annunciato il lutto e si prepara a dare l’ultimo saluto. Le esequie si terranno nella chiesa del centro città, dove si riuniranno amici e parenti per ricordare il defunto. La notizia sta suscitando forte emozione tra i residenti e tra chi conosceva la famiglia.

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? Punti chiave Chi sono i membri della famiglia che hanno annunciato il lutto?. Dove si terranno le esequie per dare l'ultimo saluto?. Quali legami profondi ha lasciato Salvatore con il quartiere di Cagliari?. Come verrà onorata la memoria di questa storica famiglia cagliaritana?.? In Breve Funerale mercoledì 13 maggio ore 16 presso la Chiesa Collegiata di Sant’Anna. Figli Cristina, Andrea, Simona, Salvatore e Carlo con Marta e Marta. Nipoti Maura, Michela, Giacomo, Gabriele e Michele partecipano al lutto. Servizi funebri organizzati dall'agenzia Agostino Meloni in via Tuveri 10. Il lutto colpisce la comunità di Cagliari con la scomparsa di Salvatore Pillola, il cui ultimo saluto è previsto per mercoledì 13 maggio alle ore 16 presso la Chiesa Collegiata di Sant’Anna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari piange Salvatore Pillola: lutto per una storica famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taiedo piange Giannina Zanella: l’ultimo saluto a una figura storica? Cosa sapere Esequie per Giannina Zanella a Taiedo mercoledì 29 aprile alle ore 11. Brescia piange Renata De Marco, insegnante e storica militante femminista: “Una compagna fiera e ribelle”Brescia, 21 aprile 2026 – Brescia piange Renata De Marco, storica figura della città, da sempre impegnata per il prossimo: una donna tenace,...