Brescia piange Renata De Marco insegnante e storica militante femminista | Una compagna fiera e ribelle

Brescia si trova a ricordare Renata De Marco, insegnante e attivista femminista, deceduta recentemente. La città esprime cordoglio per la scomparsa di una figura nota per il suo impegno nel campo dell’istruzione e per le battaglie sociali. La sua vita è stata caratterizzata da un’attività costante a favore delle cause femminili e dal rapporto stretto con la comunità locale. La morte di De Marco ha suscitato reazioni di commozione tra amici, colleghi e cittadini.

Brescia, 21 aprile 2026 – Brescia piange Renata De Marco, storica figura della città, da sempre impegnata per il prossimo: una donna tenace, determinata e, soprattutto, amatissima. A comunicare la morte dell’insegnate e attivista sono stati i Cobas e Radio Onda D’Urto, emittente antagonista bresciana. “E’ morta una compagna fiera, ribelle e mai domata. Lunga è stata la sua storia politica fin da quando, come giovane insegnante, sopravvisse alla Strage di Piazza della Loggia. Ha partecipato alla lotta contro ogni autoritarismo, c on il collettivo antifascista di Borgo Trento – dicono dai Cobas - Prima, da militante del Pcml, fino al suo scioglimento, poi come compagna trasversalmente conflittuale, ha attraversato innumerevoli lotte operaie”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia piange Renata De Marco, insegnante e storica militante femminista: “Una compagna fiera e ribelle” Notizie correlate Dori Ghezzi: biografia, carriera e vita privata della storica compagna di Fabrizio De AndréAscolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Leggi anche: Il 'militante ignoto' piange Bossi: "Ora cambiamo simbolo"