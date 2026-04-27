Mercoledì 29 aprile alle 11.00 si terranno le esequie di Giannina Zanella a Taiedo. La comunità si riunirà nella chiesa parrocchiale per l'ultimo saluto a una donna di 93 anni, considerando il suo ruolo come figura storica locale. La notizia ha suscitato emozioni tra i residenti, molti dei quali si preparano a partecipare alla cerimonia.

? Cosa sapere Esequie per Giannina Zanella a Taiedo mercoledì 29 aprile alle ore 11.00.. La comunità locale si riunisce nella chiesa parrocchiale per l'ultimo saluto alla novantatreenne.. Il lutto colpisce la comunità di Taiedo, dove il mercoledì 29 aprile alle ore 11.00 si terranno le esequie per Giannina Barel ved. Zanella, scomparsa all’età di 93 anni. La donna, figura nota nel territorio, lascerà il ricordo della sua famiglia composta dalle figlie Andreina e Caterina, dal genero Gian Luca e dai nipoti David con Maria Teresa, Daniele, Sebastian e Ruben. Tra i congiunti che piangono la perdita figurano anche il pronipote Bartolomeo, la sorella e i numerosi parenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taiedo piange Giannina Zanella: l’ultimo saluto a una figura storica

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