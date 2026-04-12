Panico sul volo Ryanair | guasto tecnico e caos in cabina a Catania

Un volo Ryanair in partenza da Catania verso Atene ha subito un'interruzione poco dopo il decollo a causa di un guasto tecnico. I passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo e trasportati in modo alternativo. La compagnia ha avviato verifiche sul problema tecnico riscontrato sul velivolo. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali incidenti o feriti è stato comunicato.

Un Boeing 737 della compagnia Ryanair, diretto da Catania verso Atene, ha dovuto interrompere il volo dopo un guasto tecnico subito poco dopo il decollo. Il velivolo, partito dall’aeroporto di Fontanarossa intorno alle 08:10, è rientrato in pista dopo oltre due ore di attese forzate sopra il mare. L’imprevisto ha trasformato un normale spostamento verso la Grecia in un momento di forte pressione psicologica si trovava a bordo. Subito dopo aver lasciato la pista siciliana, l’aereo ha subito una brusca decelerazione, provocando lo sconcerto dei passeggeri. Invece di seguire la rotta prevista verso lo Ionio, il pilota ha deciso di far volare il mezzo in cerchi sopra il Golfo di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panico sul volo Ryanair: guasto tecnico e caos in cabina a Catania Leggi anche: Passeggero semina il caos sul volo Ryanair e i piloti devono cambiare rotta: ora dovrà pagare 15mila euro Panico nei cieli italiani, paura a bordo del volo RyanairPer chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari,...